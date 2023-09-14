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Больничные

Как ИП получить декретные. Успейте все оформить в 2023 году

Если женщина-ИП недавно забеременела и 30 недель беременности приходятся уже на 2024 год, она еще успеет в этом году оформить себе страховку и получить от СФР 89 тыс. рублей.
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Вопрос получения декретных предпринимателями обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

В обсуждаемой ситуации муж-ИП платит добровольные взносы в ФСС, а его беременная жена – не работает. Чтобы она могла получить декретные (по больничному на 140 дней), она должна быть либо трудоустроена где-то, либо быть ИП, зарегистрированным как доброволец в СФР.

Коллеги подсказывают, что схема с ИП – вполне законная. Более того, если деятельность позволяет быть ИП на НПД (например, услуги маникюра), не придется платить фиксированные взносы.

Схема такая:

  • ИП до 31.12.2023 регистрируется как доброволец в СФР;

  • также до 31.12.2023 надо уплатить взнос 5 652,22 х районный коэффициент (РК);

  • в 2024 году ИП оформляет больничный по беременности и родам;

  • после оформления больничного ИП подает заявление в СФР и получает примерно 89 тыс. рублей х РК.

Кстати, власти грозились поменять эту схему и отменить оплату декретных для ИП. Был проект. Но от его дальнейшей разработки в итоге отказались.

Поэтому пока действуют старые правила, по которым можно уплатить в 2023 году 5,6 тыс. рублей, а в 2024 году получить 89 тыс. рублей.

Подробно о действующих и будущих правилах мы рассказывали в статье «Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах».

Комментарии

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