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РСВ

🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск

Масштабные изменения в налоговой системе продолжаются. Разберитесь в последних поправках, чтобы правильно сдать отчетность за 9 месяцев и подготовиться к 2024 году.
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При подготовке отчетности по НДФЛ и страховым взносам надо проверить контрольные соотношения показателей отчетов, а также учесть все последние изменения, произошедшие в законодательстве. Также уже не за горами 2024 год и надо к нему подготовиться.

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Спикер вебинара Елена Воробьева — канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, член Палаты налоговых консультантов, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях

На вебинаре разберем:

1) Страховые взносы – последние изменения:

  • «разделение» единого тарифа при исчислении страховых взносов на выплаты в пользу некоторых категорий иностранных работников;

  • ожидаемые дополнения в форме РСВ;

  • расширение объекта обложения и уточнение размеров освобожденных от обложения выплат с 2024 года.

2) НДФЛ – обзор изменений, вступающих в силу с 2024 года:

  • уточнение источника доходов дистанционных работников;

  • льготные налоговые ставки для дистанционных работников – нерезидентов;

  • расширение налоговых вычетов и др.

3) Комплексный подход к налогообложению компенсаций.

4) Отчетность за 9 месяцев: на что обратить внимание.

5) Контрольные соотношения показателей отчетов.

6) Разные правила отражения сумм доходов (выплат) в 6-НДФЛ и в РСВ, а также Персонифицированных сведениях.

Ждем Вас на вебинаре 9 октября в 11:00 мск!

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