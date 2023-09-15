Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Зарплата

Сроки выплаты зарплаты можно поменять

С дат выплаты зарплаты 20-го и 5-го можно перейти на даты 25-го и 10-го. И в переходный период нарушения не будет, утверждает Роструд.
68

Ситуацию разобрали на портале «Онлайнинспекция.рф».

Работодатель осознал, что выплата зарплаты 20-го и 5-го – это неудобно, и решил поменять даты на 25-е и 10-е.

Но в переходный период после аванса 20-го числа будет зарплата 10-го числа. Итого перерыв – 20 дней, что больше полмесяца.

Но Роструд успокаивает – нарушения тут нет. В данной ситуации работодатель не будет привлечен к административной ответственности.

Провести переход на новые сроки выплаты зарплаты надо на основании приказа работодателя. 

Напомним, периоды для НДФЛ – с 23 по 22 число. Поэтому в описанном случае НДФЛ с аванса и зарплаты попадают в разные НДФЛ-периоды и будут отражены в разных строках раздела 1 формы 6-НДФЛ. Поэтому немудрено, что компания решила поменять даты.

Кстати, в конце прошлого года перед внедрением новых сроков по НДФЛ мы проводили опрос бухгалтеров про сроки выплаты зарплаты.

У большинства – срок выплаты аванса либо был уже установлен после 22 числа, либо его планировали сделать таким с 2023 года.

Тему про аванс новому работнику мы разбирали здесь.

Прокачать свои знания по вопросам выплаты зарплаты и исчисления НДФЛ можно на нашем курсе повышения квалификации «Бухгалтер по зарплате».

В программе, в том числе – системы оплаты труда, премии и компенсации, средний заработок, удержания и т. д.

Купить курс

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Бухгалтеры

    По итогам Клерк.Конференции. Слова благодарности Клерку

    Дорогие друзья и коллеги, клерк-сотрудники!!! Посчастливилось побывать на Клерк.Конференции. Она были великолепна. Сегодня я хочу сказать несколько слов о недавно проведенной конференции, которая была поистине незабываемым событием для всех участников.

    По итогам Клерк.Конференции. Слова благодарности Клерку
    9
    82
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бизнес-планирование

    Как финансисту оптимизировать время? Лайфхаки действующих специалистов

    «Мне ни на что не хватает времени», «отчёты забирают весь рабочий день», «долго сижу за рутиной» — то, с чем чаще всего приходят за помощью финансовые директора в компанию «Финансист». По статистике, каждое третье обращение сопровождается этими словами. Мы собрали в статью методы и лайфхаки, которые помогают оптимизировать время.

    Как финансисту оптимизировать время? Лайфхаки действующих специалистов
    12
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Что такое неотфактурованная поставка

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о понятии, которого в правовом поле нет, а в хозяйственной практике есть. И о том, как отражать неотфактурованные поставки в бухгалтерском учете.

    Что такое неотфактурованная поставка
    32
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Долгосрочное сотрудничество с самозанятыми. Как нивелировать риски

    На практике есть случаи, когда бизнес привлекает самозанятых к долгосрочному сотрудничеству. Прямым нарушением закона это не является, но может повлечь за собой определенные риски. Самый главный из которых — переквалификация отношений в трудовые. 

    Долгосрочное сотрудничество с самозанятыми. Как нивелировать риски
    685
    Логотип Ostrovok.ru Командировки
    Ostrovok.ru Командировки
    Подотчет, командировки

    Как минимизировать командировочные расходы и наладить эффективную систему учета

    Деятельность многих организаций связана с командировками. Но не все умеют управлять соответствующими расходами, минимизировать их и избегать ошибок при оформлении документов. Расскажем, как упростить организацию командировочного процесса.

    Как минимизировать командировочные расходы и наладить эффективную систему учета
    139
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Джи-Групп на размещении

    Было небольшое затишье в начале сентября по новым облигациям, не все готовы брать в долг при высокой ключевой ставке, но смельчаков хватает, вот и строители из Джи-Групп предложили свой новый выпуск, правда доходность по нему не сказать, что отличная (но и не ужасная).

    Свежие облигации: Джи-Групп на размещении
    18
    Читать еще
    Мнения