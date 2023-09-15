Сроки выплаты зарплаты можно поменять

С дат выплаты зарплаты 20-го и 5-го можно перейти на даты 25-го и 10-го. И в переходный период нарушения не будет, утверждает Роструд.

Ситуацию разобрали на портале «Онлайнинспекция.рф».

Работодатель осознал, что выплата зарплаты 20-го и 5-го – это неудобно, и решил поменять даты на 25-е и 10-е.

Но в переходный период после аванса 20-го числа будет зарплата 10-го числа. Итого перерыв – 20 дней, что больше полмесяца.

Но Роструд успокаивает – нарушения тут нет. В данной ситуации работодатель не будет привлечен к административной ответственности.

Провести переход на новые сроки выплаты зарплаты надо на основании приказа работодателя.

Напомним, периоды для НДФЛ – с 23 по 22 число. Поэтому в описанном случае НДФЛ с аванса и зарплаты попадают в разные НДФЛ-периоды и будут отражены в разных строках раздела 1 формы 6-НДФЛ. Поэтому немудрено, что компания решила поменять даты.

Кстати, в конце прошлого года перед внедрением новых сроков по НДФЛ мы проводили опрос бухгалтеров про сроки выплаты зарплаты.

У большинства – срок выплаты аванса либо был уже установлен после 22 числа, либо его планировали сделать таким с 2023 года.

Тему про аванс новому работнику мы разбирали здесь.

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