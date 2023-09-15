Банк «Ак Барс» из-за санкций приостановил исходящие валютные переводы

Клиенты банка временно не смогут отправить деньги в иностранной валюте и перевести средства в доллары, евро и дирхамы.

С 15 сентября 2023 года банк «Ак Барс» приостановил исходящие денежные переводы в иностранной валюте и конвертацию средств в долларах, евро и дирхамах. Об этом пишет «Интерфакс».

Все отделения банка, банкоматы, мобильные приложения и сайт работают в штатном режиме. По картам Visa, Mastercard и Мир по-прежнему можно оплачивать покупки внутри страны.

Деньги доступны вам в полном объеме. Мы гарантируем их сохранность и защиту, — говорится в сообщении банка.

Сотрудники банка просят клиентов не удалять приложение «Ак Барс Онлайн» со своих телефонов.

14 сентября Минфин США внес банк «Ак Барс» в санкционный SDN-лист. Также в список попало около 100 организаций и 70 физических лиц.