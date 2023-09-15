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Ипотека

Центробанк хочет получить право регулировать число ипотечных договоров

Чтобы охладить рынок жилищного кредитования, Центробанк хотел бы ограничить количество ипотек, которые могут выдать банки.
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Количественные ограничения на выдачу ипотеки могут помочь отрегулировать рынок ипотечного кредитования. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

К сожалению, у нас пока нет возможности применять количественные лимиты. У нас есть такая возможность по закону по необеспеченному потребительскому кредитованию, по ипотеке — нет. Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения, — сказала глава ЦБ.

Банк России заметил в 2023 году признаки перегрева ипотечного рынка. Во втором квартале темп роста вырос с 4,2% до 7%.

В этот период банки предоставили на покупку жилья 1,8 трлн рублей или на 39% больше, чем в первом квартале.

Недавно мы писали, что Минфин может сократить долю льготной ипотеки до 50%. Сейчас на льготную ипотеку приходится 80-90% рынка.

Комментарии

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