Центробанк хочет получить право регулировать число ипотечных договоров

Количественные ограничения на выдачу ипотеки могут помочь отрегулировать рынок ипотечного кредитования. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
К сожалению, у нас пока нет возможности применять количественные лимиты. У нас есть такая возможность по закону по необеспеченному потребительскому кредитованию, по ипотеке — нет. Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения, — сказала глава ЦБ.
Банк России заметил в 2023 году признаки перегрева ипотечного рынка. Во втором квартале темп роста вырос с 4,2% до 7%.
В этот период банки предоставили на покупку жилья 1,8 трлн рублей или на 39% больше, чем в первом квартале.
Недавно мы писали, что Минфин может сократить долю льготной ипотеки до 50%. Сейчас на льготную ипотеку приходится 80-90% рынка.
Комментарии