Центробанк хочет получить право регулировать число ипотечных договоров

Чтобы охладить рынок жилищного кредитования, Центробанк хотел бы ограничить количество ипотек, которые могут выдать банки.

Количественные ограничения на выдачу ипотеки могут помочь отрегулировать рынок ипотечного кредитования. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

К сожалению, у нас пока нет возможности применять количественные лимиты. У нас есть такая возможность по закону по необеспеченному потребительскому кредитованию, по ипотеке — нет. Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения, — сказала глава ЦБ.

Банк России заметил в 2023 году признаки перегрева ипотечного рынка. Во втором квартале темп роста вырос с 4,2% до 7%.

В этот период банки предоставили на покупку жилья 1,8 трлн рублей или на 39% больше, чем в первом квартале.

Недавно мы писали, что Минфин может сократить долю льготной ипотеки до 50%. Сейчас на льготную ипотеку приходится 80-90% рынка.