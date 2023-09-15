Если хотите, чтобы возврат налога по имущественному вычету прошел быстро, включайте заявление в 3-НДФЛ

При оформлении имущественного вычета заявление на возврат НДФЛ можно включить в 3-НДФЛ (приложение к разделу 1), а можно подать на отдельном бланке (КНД 1112542). Лучше, чтобы оно было «вшито» в декларацию.

В течение 3 рабочих дней после завершения камеральной проверки возврат будет только, если заявление подано в составе декларации.

Если приложение к разделу 1 в 3-НДФЛ не заполнено, то подать заявление можно только после завершения камеральной проверки по данной декларации, предупреждает УФНС по Бурятии. Для этого нужно отслеживать ее статус.

Заявление подается по форме по КНД 1112542 (Приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@).

Срок возврата может увеличиться, если у налоговиков нет информации о банковском счете, указанном в заявлении. Поэтому при заполнении заявления надо проверять наличие этих сведений в личном кабинете, советуют налоговики.

Кстати, в ФНС хвалились, что камералят 3-НДФЛ за 18 дней вместо 3 месяцев.

Имейте в виду — если у вас было отрицательное сальдо ЕНС, то возврат НДФЛ будет за минусом долга по другим налогам.