Меняют перечень профильных доходов для 0% налога на прибыль и 7,6% взносов IT-компаний

Будет еще больше исключений по разработанному ПО, реализация прав на которое не идет в расчет доли 70% для налоговых льгот IT-компании.

Поправки в НК РФ вносит доработанный проект Минфина, который размещен на федеральном портале.

Разработка ПО для рекламы еды, изготовленной ИП, а также рекламы ИП-таксистов не будет учитываться.

Напомним, чтобы применять льготы, у IT-компании 70% доходов должны быть профильными. Разработка ПО – это тоже профильный доход, но не всегда.

Профильные доходы, которые при подсчете доли включают в числитель формулы, перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК. Номера абзацев в этих пунктах идентичны

У нас есть таблица с полным перечнем этих доходов (с разбивкой по абзацам).

Меняют абзацы 7 (передача прав на свое ПО) и 15 (оказание услуг в интернете на своем ПО). В них есть много исключений – ПО для рекламных услуг, для банков и т. д.

Это исключение уточнят. Сейчас не учитывают для льготы ПО для рекламы услуг такси и общепита. Но речь идет только об организациях. Значит формально можно оказывать такие услуги для ИП и применять льготу. Эту лазейку закроют.

Теперь будет не важно, кто заказчик – ИП или организация. ПО для рекламы готовой еды в любом случае не учтут в профильных доходах.

Уточнят еще один момент по ПО, разработанному другой фирмой. Сейчас его учитывают, если это группа компаний. Будет исключение – не будут учитывать ПО, разработанное иностранной фирмой или физлицом-иностранцем.