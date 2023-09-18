Госдума: производителям детских товаров одобрили льготный НДС

Госдума одобрила расширение списка детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке. Под льготу попадут: кровати, матрацы, стульчики для кормления, манежи. Позже добавят велосипеды, автокресла и горшки.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень товаров для детей, облагаемых НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации, сообщает ТАСС.

Под льготу попадут: кровати, матрацы, стулья, стульчики для кормления, манежи. Сейчас в этом списке имеются только кровати и матрасы. В перечень также добавятся велосипеды, автокресла, пеленки, ряд видов изделий, предназначенных для ухода за детьми, включая соски, горшки, ванночки, бутылочки, горки для купания.

Комитет по налогам в своем заключении отметил, что льготный НДС будет применяться при продаже не только отечественных, но и импортных детских товаров.

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