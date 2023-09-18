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НДФЛ

Отменять НДФЛ для доходов ниже 30 тыс. рублей пока не будут. Законопроект отправили на доработку

В Правительстве решили, что проект надо доработать, иначе воспользоваться льготой смогут граждане, не относящиеся к малоимущим.
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности заявила, что законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 000 руб. в месяц нуждается в доработке, пишут «Ведомости».

Законопроект внесли депутаты ЛДПР. Они предложили освободить от НДФЛ лиц с доходом ниже 30 тыс. рублей. В ЛДПР утверждали, что отмена налога для этой категории граждан позволит увеличить их семейный бюджет.

В кабмине обратили внимание, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности. В связи с этим воспользоваться льготой смогут и граждане, не относящиеся к малоимущим. Поэтому законопроект необходимо доработать.

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Комментарии

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