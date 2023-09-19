Акционеры «Новабев групп» получат дивиденды в размере 320 рублей на акцию

На собрании акционеры российской алкогольной компании «Новабев групп» приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.
Направить нераспределенную чистую прибыль 1 полугодия 2023 года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 320 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, — говорится в сообщении.
29 сентября 2023 года — дата, на которую определяются получатели выплат.
Всего компания планирует выплатить акционерам 5,56 млрд рублей.
Недавно мы писали, что производитель алкоголя «Белуга Групп» поменяла название на «НоваБев Групп».
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