Акционеры «Новабев групп» получат дивиденды в размере 320 рублей на акцию

Компания, которая ранее называлась «Белуга Групп», заплатит инвесторам больше 5 млрд рублей. Получатели дивидендов будут определены 29 сентября 2023 года.

На собрании акционеры российской алкогольной компании «Новабев групп» приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Направить нераспределенную чистую прибыль 1 полугодия 2023 года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 320 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, — говорится в сообщении.

29 сентября 2023 года — дата, на которую определяются получатели выплат.

Всего компания планирует выплатить акционерам 5,56 млрд рублей.

Недавно мы писали, что производитель алкоголя «Белуга Групп» поменяла название на «НоваБев Групп».