С подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета

Если к вам на работу утраивается 16-летний мальчик, он не должен предъявлять документ воинского учета.

Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, должны предъявить документ воинского учета при приеме на работу.

Это такие документы: приписное свидетельство (для призывников) и военный билет (для военнообязанных).

Но призывники – это мужчины от 18 до 27 лет (с 2024 года – до 30 лет).

Поэтому подростки 16 – 17 лет при приеме на работу не должны предъявлять никакие документы воинского учета.

Такой вывод делает Минтруд в письме от 13.09.2023 № 14-6/ООГ-5818.

А вот когда сотруднику исполнится 18 лет, работодатель уже должен применять к нему нормы положения о воинском учете, утвержденное постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.

Ранее Минтруд разъяснял, что можно принимать на работу сотрудников любого возраста без военного билета. Но надо сообщить об этом в военкомат.