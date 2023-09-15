Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Воинский учет

❕ Можно принимать на работу сотрудников без военного билета. Но надо сообщить об этом в военкомат

Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, должны предъявить документ воинского учета при приеме на работу. Но если у них этого документа нет, в приеме отказать нельзя.
34

Речь идет о таких документах, на основании которых ведется воинский учет в организациях:

  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство), – для призывников;

  • военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета – для военнообязанных.

Возможен прием на работу граждан, обязанных состоять на воинском учете, без этих документов, сообщает Минтруд в письме от 14.08.2023 № 14-6/В-960.

Согласно п. 32 положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, компания должна в 2-недельный срок по запросу военкомата направлять необходимые сведения, в том числе, о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Если у работника отсутствует военный билет, то сотрудник, ответственный за ведение воинского учета в организации, обязан в 2-недельный срок направить в военкомат сведения о выявлении такого гражданина, резюмирует Минтруд, уже не упоминая про норму о запросе со стороны военкомата.

Кстати, в Госдуму внесен законопроект со штрафом по КоАП до 100 тыс. рублей за заключение трудового договора с военнообязанным или призывником, не представившим документы воинского учета.

Но в заключении Правительства на этот проект говорится, что в ТК РФ нет запрета на прием без военного билета, поэтому и штрафовать за это нельзя.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип proffnalog
    proffnalog

    Развитие судебной практики по вопросу производства выемки на территории контрагента и/или взаимозависимого лица, проверяемого налогоплательщика

    Положений Закона, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его учредительных документах, НК РФ не содержит

    41
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест

    Если вы планируете переезд в Белград и ищете идеальное место для вашей семьи, важно учесть несколько факторов, таких как наличие удобной инфраструктуры, близость к школам и детским садам, а также уровень безопасности.

    Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест
    39
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Президент предложил установить 30 сентября День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

    В России появится новая памятная дата. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу.

    34
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Обзоры для бухгалтера

    Доллар не спешит падать, новая ставка ЦБ, новые выпуски облигаций, ключевая ставка. Воскресный инвестдайджест

    ЦБ осчастливил новой ставкой 13% и указал на то, что она будет высокой ещё как минимум полтора года. Рубль не спешит укрепляться. Акции не спешат возвращаться к росту. Самые важные, на мой взгляд, события — в еженедельном дайджесте.

    139
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Получение гражданства Сербии по программе для иностранцев, представляющих особый интерес для страны

    В Сербии существует программа для иностранцев, представляющих особый интерес для государства. Эта программа позволяет Сербии привлекать талантливых личностей из разных сфер, таких как искусство, спорт, экономика, наука и бизнес. 

    Получение гражданства Сербии по программе для иностранцев, представляющих особый интерес для страны
    79
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 12% → 13%. Что это значит?

    15 сентября Набиуллина не просто представила новую ключевую ставку ЦБ, но и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 11,5–12,5%. Это значит, что времена дорогих денег закончились. Начались времена очень дорогих денег. Как и на ком это всё отразится?

    Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 12% → 13%. Что это значит?
    170
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Налоговые проверки

    «Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

    Рассмотрим, каким образом можно использовать протоколы допросов, не приложенные к акту налоговой проверки.

    57
    Логотип advokatshaderkov
    advokatshaderkov
    Право

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

    Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?
    48
    Читать еще
    Мнения