❕ Можно принимать на работу сотрудников без военного билета. Но надо сообщить об этом в военкомат

Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, должны предъявить документ воинского учета при приеме на работу. Но если у них этого документа нет, в приеме отказать нельзя.

Речь идет о таких документах, на основании которых ведется воинский учет в организациях:

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство), – для призывников;

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета – для военнообязанных.

Возможен прием на работу граждан, обязанных состоять на воинском учете, без этих документов, сообщает Минтруд в письме от 14.08.2023 № 14-6/В-960.

Согласно п. 32 положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, компания должна в 2-недельный срок по запросу военкомата направлять необходимые сведения, в том числе, о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Если у работника отсутствует военный билет, то сотрудник, ответственный за ведение воинского учета в организации, обязан в 2-недельный срок направить в военкомат сведения о выявлении такого гражданина, резюмирует Минтруд, уже не упоминая про норму о запросе со стороны военкомата.

Кстати, в Госдуму внесен законопроект со штрафом по КоАП до 100 тыс. рублей за заключение трудового договора с военнообязанным или призывником, не представившим документы воинского учета.

Но в заключении Правительства на этот проект говорится, что в ТК РФ нет запрета на прием без военного билета, поэтому и штрафовать за это нельзя.