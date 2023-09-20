Указывают ли компании в чеке признак подакцизного товара при продаже лимонада?

ФНС освободила продавцов сахаросодержащих напитков от необходимости передавать в чеке подакцизный тег. Оператор фискальных данных это подтверждает, однако позиция госорганов может измениться.

Недавно мы писали, что при продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара.

ФНС в своем письме поясняет, что раз общепит не платит акциз, то и в чеке ККТ не надо указывать признак подакцизного товара.

Однако еще раньше налоговая сообщала, что продавцам лимонада надо настроить кассу, чтобы при продаже сладких напитков в чеке было указано «Подакцизный товар» или «АТ». Продавцам пришлось в срочном порядке до 1 июля 2023 года перерегистрировать ККТ.

«Клерк» на бизнес-завтраке «Платформы ОФД» в честь 7-летия системы ОФД и онлайн-касс в России спросил у оператора фискальных данных, указывают ли сейчас продавцы этот признак или нет.

Не все соответствуют требованиям: кто-то оттягивает, кто-то еще уточняет, а точно ли это требование вступило в силу. Письмо ФНС действительно освобождает общепит от указания подакцизного признака. Но не факт, что сегодня не обсуждается и другая позиция. Мы конкретно выделяли тех, кто продает сахаросодержащие напитки, но не передает подакцизы. Видели большой всплеск тех, кто начал указывать в чеках признак подакцизного товара, — сказал директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.

Также он добавил, что ситуация с чеками на лимонады очень похожа на требование сканировать индивидуальный код маркировки с каждой позиции, которая продается в вендинговых аппаратах. Это оказалось неудобно для бизнеса и чуть позже от сканирования каждого кода маркировки отказались.

Когда что-то вводится, происходит плотный контакт с бизнесом: рынок реагирует, и эти мнения доходят до регуляторов, а затем вносятся изменения, — заявил Дмитрий Афанасьев.

Не исключено, письмо ФНС приведет к откату: продавцы перестанут передавать подакцизный тег в чеках.

«Клерк» запросил статистику, сколько бизнесменов указывают подакцизный признак, а кто отказался от этого.