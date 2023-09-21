Застройщик не платит НДС с поступлений от дольщиков, если стройка идет силами подрядчиков

Услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве освобождены от НДС (кроме услуг при строительстве объектов производственного назначения). Даже если это возмещение от будущих владельцев нежилых помещений.

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.07.2023 № 03-07-07/71382.

Поступления в виде возмещения затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства (многоквартирного дома с входящими в его состав нежилыми помещениями), не учитывают в базе по НДС.

Если дом строит генподрядчик, подрядчики, а сам застройщик никакие СМР не ведет, то передача застройщиком дольщикам построенного объекта (части объекта), не является операцией по реализации застройщиком товара или строительно-монтажных работ.

Соответственно, объекта налогообложения по НДС нет.

Ранее Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-07-11/37349 пояснял, что услуги застройщика освобождены от НДС, но для работ по строительству объекта, выполняемых застройщиком при строительстве жилых домов, такой льготы нет.

В такой ситуации деньги, полученные застройщиком от дольщиков в порядке возмещения затрат на строительство объекта долевого строительства, включаются в налоговую базу по НДС как аванс.

То есть, если застройщик сам не строит, его услуги не облагаются НДС, если строит сам – облагаются.