Застройщик не платит НДС с поступлений от дольщиков, если стройка идет силами подрядчиков

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.07.2023 № 03-07-07/71382.
Поступления в виде возмещения затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства (многоквартирного дома с входящими в его состав нежилыми помещениями), не учитывают в базе по НДС.
Если дом строит генподрядчик, подрядчики, а сам застройщик никакие СМР не ведет, то передача застройщиком дольщикам построенного объекта (части объекта), не является операцией по реализации застройщиком товара или строительно-монтажных работ.
Соответственно, объекта налогообложения по НДС нет.
Ранее Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-07-11/37349 пояснял, что услуги застройщика освобождены от НДС, но для работ по строительству объекта, выполняемых застройщиком при строительстве жилых домов, такой льготы нет.
В такой ситуации деньги, полученные застройщиком от дольщиков в порядке возмещения затрат на строительство объекта долевого строительства, включаются в налоговую базу по НДС как аванс.
То есть, если застройщик сам не строит, его услуги не облагаются НДС, если строит сам – облагаются.
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