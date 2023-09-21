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Страховые взносы

⚡ Стала известна предельная база по взносам на 2024 год. Рост – на 16%

Предельная база по страховым взносам в 2023 году – 1 917 000 руб. В 2024 году она составит 2 225 000 рублей.
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Проект Минфина опубликован на федеральном портале.

Считают базу так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2024 году будет 80 618 рублей.

Расчет такой: 80 618 х 12 х 2,3 = 2 225 056,8.

С учетом округления – 2 225 000 рублей.

Таким образом, рост предельной базы по сравнению с 2023 годом – 16,1 %.

Кстати, в проекте бюджета СФР на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов значился более скромный показатель – 2 120 000 руб.

В 2023 году взносы на страховую пенсию идут с зарплаты не более 159 750 руб. в месяц. С 2024 года максимальная облагаемая зарплата будет 185 417 руб.

В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.

Предельная база влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Если работодатель не увеличит вам зарплату в 2024 году как минимум на 16,1%, то в 2024 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2023 году.

Подробно об этом мы рассказывали здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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