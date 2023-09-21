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Расходы по налогу на прибыль

Когда аренда идет в расходы по налогу на прибыль

Есть три признака расходов, которые учитываются для расчета базы по налогу на прибыль. Если аренда им соответствует, то ее берут в расходы.
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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.02.2023 № 03-03-06/1/7969.

Это такие признаки из статьи 252 НК:

  • расходы обоснованы;

  • расходы документально подтверждены;

  • расходы произведены да деятельности, направленной на получение дохода.

Основанием для учета расходов на аренду является действующий договор аренды, условиями которого предусмотрена плата за временное владение и пользование арендованным имуществом, сообщал Минфин  в письме от 06.03.2023 № 03-03-06/1/18575.

А вот в бухгалтерском учете аренда отражается по другим правилам. Необходимо придерживаться норм ФСБУ 25/2018.

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Комментарии

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