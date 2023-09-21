Когда аренда идет в расходы по налогу на прибыль

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.02.2023 № 03-03-06/1/7969.
Это такие признаки из статьи 252 НК:
расходы обоснованы;
расходы документально подтверждены;
расходы произведены да деятельности, направленной на получение дохода.
Основанием для учета расходов на аренду является действующий договор аренды, условиями которого предусмотрена плата за временное владение и пользование арендованным имуществом, сообщал Минфин в письме от 06.03.2023 № 03-03-06/1/18575.
А вот в бухгалтерском учете аренда отражается по другим правилам. Необходимо придерживаться норм ФСБУ 25/2018.
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