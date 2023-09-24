На маркетплейсах будут бороться с контрафактом

Планируют создать структуру, которая начнет проверять разрешительную документацию у селлеров. Начнет работать единый стандарт паспорта товара, который позволит снизить число контрафакта на маркетплейсах.

Союз электронной торговли создаст специальную структуру, которая будет бороться с контрафактными товарами на маркетплейсах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Георгия Волкова.

Проблема фальсификата и контрафакта, продаваемых в интернет-магазинах, начала набирать обороты. От этого страдают потребители, их права нарушаются. Кроме того, в телеграм-каналах мошенники начали предлагать «серую» схему сертификации — оформление одного сертификата для нескольких клиентов. В связи с этим в ближайшее время будет разработан единый стандарт паспорта товара, а также создана на площадке Союза электронной торговли структура, которая будет контролировать разрешительную документацию, — сказал Волков.

Чтобы сократить число контрафактного и фальсифицированного товара, власти введут контроль за разрешительной документацией, а также создадут единый стандарт паспорта товара.

В июле 2023 года совет Общественной палаты решил создать координационный совет по развитию и безопасности электронной торговли. Это позволит наладит взаимодействие между участниками рынка e-commerce, защитить потребителей и сотрудников интернет-магазинов.

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