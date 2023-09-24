Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Налоги, взносы, пошлины

За восемь месяцев ФНС собрала на 9% больше налогов

Теперь 80% всех поступлений в бюджет составляют ненефтегазовые доходы. С начала года они выросли на 12%, до 17,7 трлн рублей.
92

С января по август 2023 года налоговые поступления в бюджет выросли на 9%, до 29,4 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя ФНС Даниила Егорова.

Служба обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, особенно в части ненефтегазовых доходов. Напомню, что доля администрируемых доходов службой во всей бюджетной системе страны более 80%. За восемь месяцев этого года поступление налогов в бюджетную систему страны составило 29,4 трлн рублей. Прирост — 2,4 трлн, что составляет 9%, — сказал Егоров.

80% всех налоговых поступлений теперь ненефтегазовые. Доходы этих предприятий с начала года выросли на 12% и составили 17,7 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы — это поступления в федеральный бюджет, которые не связаны с нефтью и газом. Например, они формируются от налогов на прибыль и НДС.

Как сообщает Минфин, основной вклад в бюджет вносит НДС, который вырос за счет увеличения деловой активности, цен и товарооборота.

Из-за снижения мировых цен на нефть, нефтегазовые доходы сократились в 1,6 раза.

Комментарии

3
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 49 минут назад

    Бух-оптимист

    80% всех налоговых поступлений теперь ненефтегазовые. Доходы этих предприятий с начала года выросли на 12% и составили 17,7 трлн рублей.

    Каких "этих" предприятий?

    И 17,7/*29.4 *100%=60,20%

    И жить торопимся, и чувствовать спешим?

    • Логотип IriEro
      IriEro 20 минут назад

      Ирина

      Каждую новость с калькулятором читать надо...

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 44 секунды назад

    Главный бухгалтер

    Как сообщает Минфин, основной вклад в бюджет вносит НДС, который вырос за счет увеличения деловой активности, цен и товарооборота.

    Обираловка. Вот именно - цен!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Моё дело
Моё дело
Налоговые изменения 2023

Осенние изменения в Налоговом кодексе (по Закону № 389-ФЗ)

И снова возвращаемся к Федеральному закону № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. (об основных направлениях налоговой политики), который, напомним, внес масштабные поправки в законодательство, в том числе в Налоговый кодекс РФ. На этот раз кратко расскажем о новых нормах, которые заработают осенью. Осенние поправки касаются только одной даты – 31 октября

Осенние изменения в Налоговом кодексе (по Закону № 389-ФЗ)
42
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Все об автоматизации финансового учета в 1С

Современный бизнес стал неотделимым от использования информационных технологий. Особое значение в этом процессе имеет автоматизация финансового учета, которая позволяет значительно упростить и оптимизировать работу компании. В настоящее время одной из самых популярных программных платформ для автоматизации финансового учета является 1С.

27
Логотип Primo RPA
Primo RPA
Автоматизация учета

Какие бухгалтерские процессы точно не потянут роботы 

В бухучете применяют роботов RPA. Это программы, которые позволяют автоматизировать и выполнять рутинные задачи в несколько раз быстрее, чем это делает человек. Но бухучет — это не только рутина и там всегда будут задачи, с которыми может справиться только человек. О них мы и расскажем, но начнем с роботов.

Какие бухгалтерские процессы точно не потянут роботы 
108
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бухгалтерский аутсорсинг

Как финансовому директору на аутсорсе найти клиентов

Финансовому директору на аутсорсе нужно постоянно искать себе клиентов. Но кажется, что спроса мало, нет понимания, где их брать и будут ли они доверять финансы компании эксперту-одиночке. В этой статье рассказываем о 5 способах, как финансисту найти клиентов. И бонус: памятка, как правильно себя презентовать.

Как финансовому директору на аутсорсе найти клиентов
32
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДС

НДС при заверении подписи в банке

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при свидетельствовании уполномоченным должностным лицом банка подлинности подписей при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати.

59
Логотип igotosochi
igotosochi
Экономика России

Бюджетное правило: что это такое, как оно изменится в 2024 году? Как дела у рубля и нефтяной иглы?

Всё новое — это хорошо забытое старое. Силуанов подумал и достал с верхней полки не успевшее ещё запылиться старое бюджетное правило, проапгрейдил его и представил на 2024 год в изменённом виде. Как это отразится на бюджете, экономике, курсе рубля или не отразится?

Бюджетное правило: что это такое, как оно изменится в 2024 году? Как дела у рубля и нефтяной иглы?
68
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Последствия принятых решений. Страхи

Бывает, что мы сами себя очень сильно подставляем на жизненном пути. И не важно, из каких побуждений. Не важно-осознанно или нет. По итогу, часто не понимаем, получится ли «разгрести». Но надо.

Последствия принятых решений. Страхи
277
Читать еще
Мнения