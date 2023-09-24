За восемь месяцев ФНС собрала на 9% больше налогов

Теперь 80% всех поступлений в бюджет составляют ненефтегазовые доходы. С начала года они выросли на 12%, до 17,7 трлн рублей.

С января по август 2023 года налоговые поступления в бюджет выросли на 9%, до 29,4 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя ФНС Даниила Егорова.

Служба обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, особенно в части ненефтегазовых доходов. Напомню, что доля администрируемых доходов службой во всей бюджетной системе страны более 80%. За восемь месяцев этого года поступление налогов в бюджетную систему страны составило 29,4 трлн рублей. Прирост — 2,4 трлн, что составляет 9%, — сказал Егоров.

80% всех налоговых поступлений теперь ненефтегазовые. Доходы этих предприятий с начала года выросли на 12% и составили 17,7 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы — это поступления в федеральный бюджет, которые не связаны с нефтью и газом. Например, они формируются от налогов на прибыль и НДС.

Как сообщает Минфин, основной вклад в бюджет вносит НДС, который вырос за счет увеличения деловой активности, цен и товарооборота.

Из-за снижения мировых цен на нефть, нефтегазовые доходы сократились в 1,6 раза.