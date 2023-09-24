За восемь месяцев ФНС собрала на 9% больше налогов

С января по август 2023 года налоговые поступления в бюджет выросли на 9%, до 29,4 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя ФНС Даниила Егорова.
Служба обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, особенно в части ненефтегазовых доходов. Напомню, что доля администрируемых доходов службой во всей бюджетной системе страны более 80%. За восемь месяцев этого года поступление налогов в бюджетную систему страны составило 29,4 трлн рублей. Прирост — 2,4 трлн, что составляет 9%, — сказал Егоров.
80% всех налоговых поступлений теперь ненефтегазовые. Доходы этих предприятий с начала года выросли на 12% и составили 17,7 трлн рублей.
Ненефтегазовые доходы — это поступления в федеральный бюджет, которые не связаны с нефтью и газом. Например, они формируются от налогов на прибыль и НДС.
Как сообщает Минфин, основной вклад в бюджет вносит НДС, который вырос за счет увеличения деловой активности, цен и товарооборота.
Из-за снижения мировых цен на нефть, нефтегазовые доходы сократились в 1,6 раза.
Комментарии3
Бух-оптимист
Каких "этих" предприятий?
И 17,7/*29.4 *100%=60,20%
И жить торопимся, и чувствовать спешим?
Ирина
Каждую новость с калькулятором читать надо...
Главный бухгалтер
Обираловка. Вот именно - цен!