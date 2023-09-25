Чиновникам не будут индексировать зарплаты в 2024 году

Прибавку к зарплате продолжат получать работники бюджетной сферы, здравоохранения, образования, социального обеспечения и культуры.

Власти решили отказаться от индексации заработных плат федеральных госслужащих. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год.

Индексация зарплат чиновников, как правило, проводится 1 октября. Действующий закон предусматривает повышение окладов чиновников на 5,5%.

В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации… индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется, — сказано в документе.

Решение правительства не затронет повышение зарплат работникам организаций бюджетной сферы. 1 октября 2024 бюджетники будут получать на 4,5% больше.

Индексация зарплат продолжится и для работников здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры. С 1 октября 2024 года зарплаты сотрудников вырастут на 9,8%.

В 2022 году госслужащие получили 4% прибавку к зарплате, в 2021 году оклад не индексировали, исключение составили военные.

В период низких цен на нефть, в 2014-2016 годах, власти также отказывались от увеличения зарплат чиновникам.

В 2021 году служащими федеральных госорганов были 430,8 тыс. человек. Их средняя заплата составляла 70 тыс. рублей.