🎓Вебинар: Из-за каких ошибок к предпринимателю придет налоговая проверка. Уже сегодня в 15:00 мск!

Разберитесь какие действия предпринимателей попадают в поле зрения ИФНС и берутся «в разработку» для проведения ВНП и как этого избежать.

Если для налоговой проверки есть веские основания, то инспекторы придут, проверят, а при наличии нарушений — доначислят и оштрафуют. Какие именно показатели являются триггером для назначения ВНП и как не доводить до этого компанию, разберемся на вебинаре.

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Спикер — Айрат Карамов, генеральный директор «Карамов и Партнеры», корпоративный юрист в области налогов и арбитражных судов с опытом работы более 15 лет. Спикер Центра «Мой бизнес» и Школы наставничества «Фабрика предпринимательства»

На вебинаре разберем:

Как налоговая выбирает жертву для ВНП.

Ошибки в бухгалтерском учете.

Подозрительные сделки.

Что делать если в вашей компании есть бумажный НДС.

Как не доводить компанию до ВНП.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!