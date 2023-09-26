🎓Вебинар: Из-за каких ошибок к предпринимателю придет налоговая проверка. Уже сегодня в 15:00 мск!

Если для налоговой проверки есть веские основания, то инспекторы придут, проверят, а при наличии нарушений — доначислят и оштрафуют. Какие именно показатели являются триггером для назначения ВНП и как не доводить до этого компанию, разберемся на вебинаре.
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Спикер — Айрат Карамов, генеральный директор «Карамов и Партнеры», корпоративный юрист в области налогов и арбитражных судов с опытом работы более 15 лет. Спикер Центра «Мой бизнес» и Школы наставничества «Фабрика предпринимательства»
На вебинаре разберем:
Как налоговая выбирает жертву для ВНП.
Ошибки в бухгалтерском учете.
Подозрительные сделки.
Что делать если в вашей компании есть бумажный НДС.
Как не доводить компанию до ВНП.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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