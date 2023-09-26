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Ведение бизнеса

KFC не может уйти из России пока не заплатит взнос в федеральный бюджет

Американская компания сначала искала покупателей для ресторанов, потом получила одобрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, но сейчас сделка откладывается из-за требования сделать взносы в бюджет.
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отложил уход компании Yum! Brands из России. Причиной стали требования РФ о взносе в федеральный бюджет. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на издание Reuters.

Сергей Левин, глава юридического отдела компании «Юнирест», которой принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC, рассказал, что появилось новое условие – взнос в федеральный бюджет.

Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени... Мы успешно закрыли все дела в середине апреля, — сказал Левин.

В марте 2022 года Yum! Brands объявила о приостановке работы ресторанов KFC и Pizza Hut в России. Компания продала права собственности на заведения компании «Смарт Сервис ЛТД».

После чего «Смарт Сервис» купил 100% «Юнирест». По условиям сделки, все рестораны KFC должны постепенно сменить название на Rostic's.

Комментарии

1
  • Логотип Natatalka
    Natatalka 17 минут назад

    😁 это тот взнос, который "добровольный"?

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