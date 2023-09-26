Путевка в санаторий для работника раз в год не облагается НДФЛ. Но взносам облагается

В п.9 ст. 217 НК есть перечень лиц, которым компания может раз в год оплатить санаторно-курортное лечение без исчисления НДФЛ. Но для страховых взносов аналогичной льготы нет, напоминает Минфин.

Вот перечень тех, кто может без НДФЛ отдохнуть в санатории за счет компании:

сотрудники;

члены семьи сотрудников;

бывшие сотрудники-пенсионеры и инвалиды;

инвалиды;

дети до 18 лет;

студенты-очники до 24 лет.

Если сотрудник съездил в санаторий за счет работодателя два раза в год, то по второму разу освобождения от НДФЛ не будет.

Что касается страховых взносов, то путевка, оплаченная работодателем, облагается взносами.

Если же отдых оплачен жене или детям сотрудника, то такие путевки взносами не облагаются, потому что с этими лицами у компании нет трудовых отношений.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.04.2023 № 03-04-06/35707.

Аналогичное разъяснении ранее Минфин давал в письме от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.