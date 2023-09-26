Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Маркетплейсы

Wildberries начал продавать электроинструменты под собственной торговой маркой RAZZ

Товары представлены в доступном ценовом сегменте, они выпускаются на контрактном производстве в России и КНР.
40

Маркетплейс Wildberries запустил продажу сварочных аппаратов, торцовочных и циркулярных пил, дрелей и перфораторов под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы компании.

Пока что покупателям доступный 17 наименований электроинструментов, в ближайшие недели линейка будет пополняться.

Расширяем предложение продукции под нашей собственной торговой маркой, опираясь на обратную связь от покупателей и их потребности. Сегмент электрооборудования и инструментов для ремонта занимает лидерские позиции по темпам роста продаж на онлайн-платформе, а техника и электроника от RAZZ получает высокие оценки от потребителей, — сказано в сообщении.

Товары представлены в доступном ценовом сегменте. Например, строительный фен мощностью 1 800 Вт можно купить за 1,4 тыс. рублей.

Продукция выпускается на контрактном производстве в России и КНР.

Wildberries уже запустил продажи кондиционеров, сплит-систем и холодильников под маркой RAZZ.

Недавно мы писали, что компания начнет производить умные телевизоры с предустановленным магазином приложений RuStore и голосовым ассистентом «Маруся».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!

    Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.

    🎉 Участвуйте в розыгрыше от Клерк.Премиум и выиграйте iPhone 15 и другие ценные призы!
    9
    1 тыс.
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Менеджмент

    7 убийц вашей продуктивности и как их преодолеть. Куда уходит энергия?

    В этой статье мы расскажем вам о семи главных проблемах, существенно снижающих продуктивность управленцев в целом и представителей интеллектуальной деятельности в частности.

    7 убийц вашей продуктивности и как их преодолеть. Куда уходит энергия?
    4
    Логотип msneg
    msneg
    Кадры

    Юридический бизнес в эпоху трансформации. По итогам бизнес-форума: лидеры и новая реальность

    В Москве 30 августа прошел «Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность-2023», объединивший более 300 представителей профессионального сообщества. Эксперты обсудили, как перестраивался юридический бизнес в 2022-2023 году. Расскажу, что узнала на мероприятие, информационным партнером которого был «Клерк».

    4
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Для чего компании регистрируют необычные товарные знаки. Что связывает шоколад, украшения и моющее средство?

    Названия и логотипы — такие бренды мы видим чаще всего. Но существуют и другие — непривычные, а иногда - забавные.

    Для чего компании регистрируют необычные товарные знаки. Что связывает шоколад, украшения и моющее средство?
    11
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: АФК Система на размещении

    Сегодня не просто инвестиции, а инвестиции в инвестиционную компанию, которая занимается инвестициями. И занимается хорошо. АФК Система имеет крупные доли в таких компаниях как МТС, Сегежа, МЕДСИ и других. Корпорация довольно масштабно представлена на рынке облигаций, также у неё есть в свободном обращении свои акции и акции некоторых её активов.

    Свежие облигации: АФК Система на размещении
    38
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налог на прибыль

    Срок владения акциями при реорганизации в целях налога на прибыль. Разъяснения Минфина

    Рассматривается порядок исчисления срока владения акциями/долями при реорганизации в форме присоединения в целях применения нулевой ставки по налогу на прибыль при реализации акций/долей.

    50
    Логотип proffnalog
    proffnalog

    Может ли директор организации, в качестве самозанятого, сдавать транспортные средства в аренду своей фирме? Будут ли претензии ФНС, как их избежать

    Налоговый орган, относя названные доходы к доходам от реализации услуг, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом No 422-ФЗ.

    301
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Позитивные новости для инвесторов с 1 января 2024

    Есть две новости, одна хорошая, другая плохая, с какой начать? А, нет же, их три, и все три хорошие (про плохие — в другой раз). Одна прилетела буквально только сегодня, хотя обсуждалась тема уже давно. Ну а сначала — с того, что уже решено безвозвратно.

    Позитивные новости для инвесторов с 1 января 2024
    3
    313
    Читать еще
    Мнения