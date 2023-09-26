Wildberries начал продавать электроинструменты под собственной торговой маркой RAZZ

Товары представлены в доступном ценовом сегменте, они выпускаются на контрактном производстве в России и КНР.

Маркетплейс Wildberries запустил продажу сварочных аппаратов, торцовочных и циркулярных пил, дрелей и перфораторов под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы компании.

Пока что покупателям доступный 17 наименований электроинструментов, в ближайшие недели линейка будет пополняться.

Расширяем предложение продукции под нашей собственной торговой маркой, опираясь на обратную связь от покупателей и их потребности. Сегмент электрооборудования и инструментов для ремонта занимает лидерские позиции по темпам роста продаж на онлайн-платформе, а техника и электроника от RAZZ получает высокие оценки от потребителей, — сказано в сообщении.

Товары представлены в доступном ценовом сегменте. Например, строительный фен мощностью 1 800 Вт можно купить за 1,4 тыс. рублей.

Продукция выпускается на контрактном производстве в России и КНР.

Wildberries уже запустил продажи кондиционеров, сплит-систем и холодильников под маркой RAZZ.

Недавно мы писали, что компания начнет производить умные телевизоры с предустановленным магазином приложений RuStore и голосовым ассистентом «Маруся».