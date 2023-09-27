Самозанятые

Можно ли удерживать алименты у самозанятого?

Если в организацию поступил исполнительный лист на взыскание алиментов с самозанятого, она должна производить удержания.
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Если между компанией и самозанятым по договору ГПХ предусмотрены периодические (повторяющиеся) выплаты как одинаковые, так и разные по сумме, то она организация обязана удержать алименты из вознаграждения самозанятого. Доходы самозанятых прямо указаны в перечне доходов, из которых удерживают алименты на несовершеннолетних детей (утв. постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908).

Сумма алиментов исчисляется по формуле: сумма полученного профессионального дохода минус понесенные при этом расходы.

К расходам относится (согласно постановлению Конституционного Суда от 20.07.2010 № 17-П):

  • сумма самого налога на профессиональный доход;

  • и любые расходы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности самозанятого.

Если договор компании с самозанятым не предусматривает периодических выплат, то компания может отказаться от удержания алиментов с самозанятого. В таком случае организация возвращает исполнительный лист взыскателю с отметкой: «организация не выплачивает должнику заработную плату или иные периодические платежи».

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Комментарии

1
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 41 минуту назад

    Чё за бред?))) А потом они возьмутся за ИП?) или хуже...ООО?

    Я уже вижу это....у компании долг перед ФНС на 100 тыс....и его покупателю приходит письмо счастья....мнееее плати, мнееее)))

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