Исследование: по итогам года прибыль банков превысит 3 трлн рублей и станет рекордной

Банки смогут заработать больше за счет высоких ставок по потребительским кредитам. К концу года совокупный доход отрасли может оказаться выше 3 трлн рублей.

В 2023 году прибыль банковского сектора может стать рекордной и превысить 3 трлн рублей. Об этом сказано в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Больше 75% прибыли обеспечат 10 крупнейших банков страны. С начала года их показатели прибыльности находились на рекордном уровне — 1,7 трлн рублей.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2022 года на фоне санкций и валютных шоков банки получили совокупный убыток в размере 2 трлн рублей.

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций, — говорится в исследовании.

Топ-10 банков за год стали выдавать больше розничных кредитов и активно наращивать клиентскую базу. За первое полугодие организации увеличили объем кредитной задолженности физлиц в среднем на 8%.

В среднем кредитные портфели банков увеличились на 5–11% за счет финансирования малого и среднего бизнеса.