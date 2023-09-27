👈 👉 ФНС поменяла мнение. При продаже лимонада в чеке надо указывать код подакцизного товара

В случае реализации подакцизных товаров в кассовом чеке реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212) принимает значение «2» (подакцизный товар). Этот признак надо ставить и при продаже сахаросодержащих напитков, даже если идет продажа в общепите на розлив.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 08.09.2023 № АБ-4-20/11445.

Если напиток изготовлен и упакован в кафе или ресторане, и в его составе нет подакцизных сахаросодержащих напитков, то он не признается сахаросодержащим напитком и при его продаже в чеке не надо указывать признак «2».

В случае продажи, перепродажи сахаросодержащего напитка, в том числе произведенного иным лицом, разлитого порционно, либо при любом виде смешивания, либо упакованного в потребительскую упаковку, надо указать признак «2» в реквизите «признак предмета расчета» (тег 1212).

Между тем, ранее ФНС в письме от 15.08.2023 № ЗГ-3-3/10669 четко и ясно заявляла – общепит не указывает в чеке ККТ код подакцизного товара при перепродаже лимонада.

Теперь ФНС об этом своем раннем письме пишет, что его надо рассматривать с учетом новых разъяснений из нового письма.

Но в письме от 15.08.2023 не было рассуждений об ингредиентах, из которых изготовлен лимонад в кафе. Так рассмотрен вопрос перепродажи покупного лимонада и сделан однозначный вывод, что признак в чеке не нужен.

Кстати, комментируя этот документ, представитель компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев отметил, что письмо ФНС действительно освобождает общепит от указания подакцизного признака. Но не факт, что сегодня не обсуждается и другая позиция.

В новом письме от 08.09.2023 даны противоположные разъяснения. Но при этом прежнее письмо не отзывают.