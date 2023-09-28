«Новые люди» вновь попытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

Депутаты фракции «Новые люди» переписали законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях и повторно отправили его на отзыв в правительство.

Согласно законопроекту депутаты предлагают ст. 20.3.1 КоАП, которая влечет штрафы от 10 000 до 500 000 руб., дополнить примечанием о том, что под действиями, направленные на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете, пишут «Ведомости».

В пояснительной записке говорится, что законопроект был разработан «в целях гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях».

Первый раз депутаты «Новых людей» направляли этот законопроект на отзыв в правительство в марте 2023 года, но кабмин инициативу депутатов не поддержал.