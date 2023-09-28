«Новые люди» вновь попытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

Согласно законопроекту депутаты предлагают ст. 20.3.1 КоАП, которая влечет штрафы от 10 000 до 500 000 руб., дополнить примечанием о том, что под действиями, направленные на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете, пишут «Ведомости».
В пояснительной записке говорится, что законопроект был разработан «в целях гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях».
Первый раз депутаты «Новых людей» направляли этот законопроект на отзыв в правительство в марте 2023 года, но кабмин инициативу депутатов не поддержал.
Комментарии3
как отменить? это же такое поле деятельности, такие возможности для штрафодобывающей области, новые рабочие места
Татьяна
Мой лайк вам за штрафодобывающую область. Я бы даже сказала отрасль)
Главный бухгалтер
ну тут уж кому как больше нравится
или гавкают, и платят штрафы
или тишина по округе, и без денег