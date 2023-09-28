Вы уже уплатили налоги? Опрос

Календарь налогоплательщика можно посмотреть на нашем сайте.
Сегодня надо уплатить:
НПД за август 2023 года;
авансовый платеж по налогу на прибыль;
1/3 суммы НДС;
НДПИ за август 2023 года;
страховые взносы за август;
НДФЛ за период с 23.08.2023 по 22.09.2023.
Кстати, списание налогов с ЕНС в бюджет идет 28 числа рано утром, а зачисление ваших денег – вечером. Об этом мы рассказывали тут.
Из-за этого временного разбега налоговики поднимают на сальдо ЕНС зарезервированные налоги. А автоматическое восстановление резерва не происходит, для этого нужно новое заявление.
Признавайтесь, вы платите налоги заранее или тянете до последнего дня?
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