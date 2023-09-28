Вы уже уплатили налоги? Опрос

Календарь налогоплательщика можно посмотреть на нашем сайте.

Сегодня надо уплатить:

НПД за август 2023 года;

авансовый платеж по налогу на прибыль;

1/3 суммы НДС;

НДПИ за август 2023 года;

страховые взносы за август;

НДФЛ за период с 23.08.2023 по 22.09.2023.

Кстати, списание налогов с ЕНС в бюджет идет 28 числа рано утром, а зачисление ваших денег – вечером. Об этом мы рассказывали тут.

Из-за этого временного разбега налоговики поднимают на сальдо ЕНС зарезервированные налоги. А автоматическое восстановление резерва не происходит, для этого нужно новое заявление.

Признавайтесь, вы платите налоги заранее или тянете до последнего дня?