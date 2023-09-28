В Индии налоговая обыскивает офисы Lenovo

Производителя компьютеров и IT-оборудования подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сама компания заявила, что соблюдает все законы и требования Индии.

Департамент подоходного налога Индии провел обыски в офисах и на предприятиях производителя IT-оборудования Lenovo Group Limited. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на издание Business Standard.

Налоговая служба подозревает китайскую транснациональную корпорацию Lenovo и ее дочерние компании в уклонении от уплаты налогов.

Представители Lenovo рассказали, что сотрудничают с индийскими властями и готовы предоставить все нужные документы.

Мы строго соблюдаем все применимые законы, правила и требования к отчетности в каждой юрисдикции, в которой ведем бизнес, — сказано в заявлении компании.

Доля Lenovo на мировом рынке персональных компьютеров составляет 24%. В Индии у компании зарегистрирована дочерняя структура — India Private Limited со штаб-квартирой в Гуруграме.

В 2022-2023 году выручка компании в Индии составила 1,9 млрд долларов, ее доля на местном рынке — 17%.