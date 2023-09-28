Сальдо ЕНС

После смерти ИП положительное сальдо ЕНС достанется его родственникам. Может быть

Деньги с сальдо ЕНС не будут уходить в бюджет, а будут наследоваться, если примут поправки в НК РФ, запланированные Минфином. Это попытка №2. Попытка №1 по внесению таких поправок закончилась ничем.
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В основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы заложена такая норма:

предоставление возможности наследникам права распоряжаться суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС умершего (объявленного умершим) налогоплательщика.

Ранее подобную поправку уже хотели внести в НК РФ. В проекте было сказано, что в случае смерти налогоплательщика положительное сальдо ЕНП подлежит возврату на его счет, информация о котором есть у ИФНС. Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.

Но увы. Ко второму чтению законопроекта эту норму оттуда убрали. Об этом мы рассказывали в материале «Мертвым деньги не нужны. Из поправок в НК убрали норму о возврате переплаты на ЕНС умерших».

Попытка №2 – это пока лишь намерение Минфина разработать такую норму. Будет ли она внесена в проект и примут ли ее депутаты – время покажет.

Ранее Минфин неоднократно разъяснял, что если человек умер, его переплату по налогам наследникам не отдадут, так как к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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