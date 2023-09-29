Банки

ЦБ впервые запретит некоторым банкам продавать услуги для физлиц

Регулятор хочет увеличить размер штрафов за нарушения при продаже страховых и инвестиционных продуктов. ЦБ будет требовать их обратный выкуп.
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Банк России этой осенью планирует впервые запретить отдельным банкам продавать некоторые продукты физлицам. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Также будут требовать обратный выкуп финансовых продуктов, которые были проданы недобросовестным образом.

Весной ЦБ выявил у банков нарушения при продаже страховых и инвестиционных продуктов.

Сейчас готовятся предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы. Мы будем идти по этому пути. Здесь ждать бесполезно, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что сейчас прибыль банков от того, что они «неправильно продали» превышает штрафы, которые кредитные организации могут заплатить.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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