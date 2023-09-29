Санкции 2022-2023

Литва потребовала вывезти машины с номерами РФ из ЕС в течение полугода

Таможенные органы Литвы предъявили новое требование владельцам автомобилей с российскими номерами: теперь машины, которые попали в страну до вступления в силу запрета на въезд (11 сентября 2023 года), должны быть вывезены с территории республики и ЕС в течение полугода.
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Литва, 11 сентября запретившая въезд автомобилей с российскими номерами, обязала владельцев машин, оказавшихся на ее территории до этой даты, вывезти их из страны. Срок — 6 месяцев со дня въезда в Литву. Исключение сделано для автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и обратно, пишет Forbes.

Согласно требованию, такой транзит не должен превышать 24 часов, а за рулем автомобиля обязательно должен быть его владелец. В случае неисполнения нового требования литовские власти оштрафуют или конфискуют автомобили.

Въезд на авто с российскими номерами запретили Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Такое решение было принято на основе рекомендаций Еврокомиссии. В них, в частности, говорится, что граждане РФ даже временно не могут ввозить в ЕС автомобили и личные вещи — смартфоны и ноутбуки.

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