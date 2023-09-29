«Альфа-Банк» заплатит 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу

В рекламном сообщении организация заявляла о себе как о «лучшем банке». По закону, нельзя делать без объективного критерия, по которому осуществляется сравнение.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае оштрафовало на 500 тыс. рублей «Альфа-Банк», который нарушил закон о рекламе. Об этом сказано на сайте УФАС.

Антимонопольное ведомство установило распространение недостоверной рекламы финансового учреждения в эфире одной из пермских радиостанций, — говорится в сообщении.

В рекламе банк использовал фразу «лучший банк».

Слово «лучший» можно применять только, если указан конкретный критерий, по которому осуществляет сравнение.

«Альфа-Банк» уже неоднократно совершал одинаковые нарушения законодательства о рекламе, поэтому организацию привлекли к административной ответственности — вынесли штраф на 500 тыс. рублей.