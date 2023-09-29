Зарплата

В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

В 2024 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. Зарплата станет больше у 4,8 млн сотрудников.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который в 2024 году устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 19 242 рублей в месяц.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников, — сказано в пояснительной записке.

В 2023 году минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть в размере 42%. МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума по России на следующий год и не ниже МРОТ по текущему году.

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