Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 3 раза

Социальный налоговый вычет на лечение, обучение, фитнес с нынешних 120 тыс. рублей предложили увеличить до 360 тыс. рублей.

Законопроект с такой поправкой в статью 219 НК внесли в Госдуму .

Нынешний размер вычета в 120 тыс. рублей был установлен 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялся.

Новая норма по задумке авторов (депутатов от ЛДПР) должна заработать с 01.01.2024.

Получить социальный вычет можно в налоговой инспекции или через личный кабинет по 3-НДФЛ, через работодателя по уведомлению, которое выдает ИФНС. А по расходам с 2024 года можно будет оформить этот вычет в упрощенном порядке по заявлению.

Как получить социальный вычет на обучение, мы разбирали здесь (+ памятка со списком документов).