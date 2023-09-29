Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 3 раза

Законопроект с такой поправкой в статью 219 НК внесли в Госдуму .
Нынешний размер вычета в 120 тыс. рублей был установлен 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялся.
Новая норма по задумке авторов (депутатов от ЛДПР) должна заработать с 01.01.2024.
Получить социальный вычет можно в налоговой инспекции или через личный кабинет по 3-НДФЛ, через работодателя по уведомлению, которое выдает ИФНС. А по расходам с 2024 года можно будет оформить этот вычет в упрощенном порядке по заявлению.
Как получить социальный вычет на обучение, мы разбирали здесь (+ памятка со списком документов).
Комментарии1
Главный бухгалтер
Это тоже признак высокой инфляции