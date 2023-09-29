Социальный вычет

Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 3 раза

Социальный налоговый вычет на лечение, обучение, фитнес с нынешних 120 тыс. рублей предложили увеличить до 360 тыс. рублей.
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Законопроект с такой поправкой в статью 219 НК внесли в Госдуму .

Нынешний размер вычета в 120 тыс. рублей был установлен 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялся.

Новая норма по задумке авторов (депутатов от ЛДПР) должна заработать с 01.01.2024.

Получить социальный вычет можно в налоговой инспекции или через личный кабинет по 3-НДФЛ, через работодателя по уведомлению, которое выдает ИФНС. А по расходам с 2024 года можно будет оформить этот вычет в упрощенном порядке по заявлению.

Как получить социальный вычет на обучение, мы разбирали здесь (+ памятка со списком документов).

Комментарии

1
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 30 минут назад

    Главный бухгалтер

    Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 3 раза

    Это тоже признак высокой инфляции

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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