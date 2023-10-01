В России хотят ввести единый тариф социальных отчислений

В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений, размер которого должен составить 30% от заработной платы работника. Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня, 2 октября.

В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений, пишут «Известия».

«Сегодня на повестке дня в России стоит острая проблема дефицита внебюджетных фондов. На наш взгляд, решить ее можно путем введения единого тарифа социальных отчислений во внебюджетные фонды вне зависимости от заработной платы работника в размере 30%», — рассказал один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Он также напомнил, что сегодня в России действует регрессивная система тарифов. Базовый составляет 30%. Взимается он с заработной платы до 1 917 000 рублей в год. Со всего, что выше, платится почти вдвое меньше — 15,1%.

«Мы считаем, что взимать уменьшенный в два раза социальный взнос с высоких зарплат абсолютно неправильно и несправедливо. Много лет назад такая система вводилась, чтобы легализовать серые зарплаты», — пояснил депутат.

По его словам, сейчас проблема серых зарплат не такая серьезная, поэтому необходимо применить новые меры, которые помогут погасить дефицита внебюджетных фондов.

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