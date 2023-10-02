Госдума хочет снизить НДС для посевных семян до 10%

ФНС без поправок в постановление правительства не разрешает применять льготную ставку НДС для семян. Депутаты собираются это изменить и остановить рост цен на урожай и продукты питания.

В Госдуме подготовили законопроект, который снизит ставку НДС до 10% для семян, применяемых в производстве продовольственных товаров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на члена комитета по экономической политике Эдуарда Кузнецова.

Сейчас в Налоговом кодексе сказано, что ставку НДС в 10% можно применять при продаже зерна и маслосемян.

При этом нет уточнения, в каком качестве эти семена могут использоваться: для употребления в пищу или как посевной материал.

Правовая неопределенность в последнее время привела к тому, что в ряде случаев налоговые органы стали применять повышенную ставку НДС в размере 20% в отношении операций по реализации семенного материала, используемого для выращивания растений, применяемых для производства продовольственных товаров, — говорится в пояснительной записке.

Предпринимателей также беспокоит решение Верховного суда от 17 июня 2022 года, по которому льготную ставку НДС в 10% можно применять только при продаже семян для употребления в пищу.

Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром, — сказал Эдуард Кузнецов.

В законопроекте сказано, что без льготного НДС начнут расти цены на урожай и на продукты питания.

Недавно мы писали, что для семян могут вернуть ставку НДС 10%. Вышло письмо ФНС от 23.03.2023 № СД-17-3/60@, в котором сказано, что сейчас запрещено применять пониженную ставку НДС на семена.

Чтобы это изменить, нужны поправки в Постановление Правительства № 908.