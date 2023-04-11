НДС

🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%

Скандал вокруг ставки НДС на семена не утихает. Чтобы он завершился в пользу аграриев, нужны поправки в перечень продовольственной продукции.

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Вышло письмо ФНС от 23.03.2023 № СД-17-3/60@, в котором изложена суть проблемы по семенам.

Сейчас применение пониженной ставки НДС на семена – под запретом.

Поясним, в чем дело. Есть постановление правительства от 31.12.2004 № 908 с перечнем продовольственных товаров, облагаемых по ставке 10%. Туда входят, в том числе, зерна (семена).

Но для ввоза семян есть исключение – НДС 10% можно применять, только если они идут в пищу.

Для реализации внутри РФ такого исключения нет. Но Верховный суд решил, что по аналогии запрет на ставку 10% по ней тоже есть.

То есть, на семена должна быть ставка 20%.

Недавно вышли письма Минфина, в которых говорится, что на семена сахарной свеклы, а также кукурузы и подсолнечника ставка 10% не применяется.

За аграриев вступились депутаты Госдумы. Также в пользу ставки 10% высказался Минсельхоз (письмо от 16.02.2023 № АР-192-23/3292).

Теперь ФНС заявляет, что для ставки 10% на семена нужны поправки в постановление правительства № 908.

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