Депутаты Госдумы переходят на отечественный офисный софт за 52 млн рублей

Для депутатов и административных работников Госдумы закупили 1,8 тыс. отечественных лицензий для офисных программ. Об этом пишут «Ведомости».
Вместо Windows закупили ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office – пакет «Мойофис». Общая сумма закупки составила почти 52,5 млн рублей.
На конкурс поступила только одна заявка от компании Step Logic.
Лицензии имеют бессрочный срок, а обновления программ будут приходить в течение трех лет.
Решения в полном объеме были поставлены заказчику в сентябре, — сказал технический директор поставщика лицензий – интегратора Step Logic Станислав Дарчинов.
Недавно мы писали, что с 30 сентября 2023 года Microsoft перестал обновлять софт корпоративных клиентов из России.
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