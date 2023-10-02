Депутаты Госдумы переходят на отечественный офисный софт за 52 млн рублей

Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе

Открыть магазин в 2023 году можно в несколько кликов. Достаточно выбрать один из популярных маркетплейсов — и можно начать зарабатывать. Но даже если весь бизнес находится в онлайне, без расходов не обойтись. Сколько денег нужно для запуска магазина и какой минимальной суммы хватит для старта.