IT-компании

Депутаты Госдумы переходят на отечественный офисный софт за 52 млн рублей

Госдума на 52 млн рублей закупила бессрочные лицензии на Astra Linux и «Мойофис».
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Для депутатов и административных работников Госдумы закупили 1,8 тыс. отечественных лицензий для офисных программ. Об этом пишут «Ведомости».

Вместо Windows закупили ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office – пакет «Мойофис». Общая сумма закупки составила почти 52,5 млн рублей.

На конкурс поступила только одна заявка от компании Step Logic.

Лицензии имеют бессрочный срок, а обновления программ будут приходить в течение трех лет.

Решения в полном объеме были поставлены заказчику в сентябре, — сказал технический директор поставщика лицензий – интегратора Step Logic Станислав Дарчинов.

Недавно мы писали, что с 30 сентября 2023 года Microsoft перестал обновлять софт корпоративных клиентов из России.

Комментарии

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