НДФЛ

Депутаты внесли в Госдуму законопроект с новой прогрессивной шкалой для НДФЛ

При низких доходах НДФЛ не будет вообще, а при высоких ставка будет 25%.
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В Госдуму внесли законопроект о введении прогрессивной системы налогообложения на доходы физлиц. Об этом сообщил депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Депутаты предложили при доходе меньше или равном 360 тыс. рублей за налоговый период установить ставку НДФЛ 0%.

При доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей ставка НДФЛ будет 13%.

Если человек получает от 5 до 10 млн рублей, то он должен заплатить 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, которая превышает 5 млн рублей.

По проекту ставки в зависимости от дохода такие:

  • до 360 тыс. рублей – 0%;

  • от 360 тыс. до 5 млн рублей – 13%;

  • от 5 млн до 10 млн рублей – 15%;

  • от 10 млн рублей – 25%.

В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения, — сказал Ярослав Нилов.

С 2001 года установлена ставка НДФЛ в размере 13%.

Раньше действовала прогрессивная шкала: от 12 до 30% в зависимости от уровня годовых доходов.

В 2021 году ввели новую ставку – 15% для тех, кто получает в год больше 5 млн рублей.

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