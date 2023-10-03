Депутаты внесли в Госдуму законопроект с новой прогрессивной шкалой для НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект о введении прогрессивной системы налогообложения на доходы физлиц. Об этом сообщил депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
Депутаты предложили при доходе меньше или равном 360 тыс. рублей за налоговый период установить ставку НДФЛ 0%.
При доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей ставка НДФЛ будет 13%.
Если человек получает от 5 до 10 млн рублей, то он должен заплатить 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, которая превышает 5 млн рублей.
По проекту ставки в зависимости от дохода такие:
до 360 тыс. рублей – 0%;
от 360 тыс. до 5 млн рублей – 13%;
от 5 млн до 10 млн рублей – 15%;
от 10 млн рублей – 25%.
В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения, — сказал Ярослав Нилов.
С 2001 года установлена ставка НДФЛ в размере 13%.
Раньше действовала прогрессивная шкала: от 12 до 30% в зависимости от уровня годовых доходов.
В 2021 году ввели новую ставку – 15% для тех, кто получает в год больше 5 млн рублей.
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