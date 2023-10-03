💥 Минтруд озвучил размеры пособий на 2024 год. Сохраняйте в закладки

В 2024 году увеличится максимальный размер больничных и декретных пособий. Выплаты поднимут за счет индексации, роста МРОТ и предельных баз по страховым взносам.

Минтруд озвучил бюджет СФР на 2024 год. Детские пособия увеличатся в 2024 году в два этапа. С 1 января увеличатся выплаты, размер которых зависит от минимального размера оплаты труда и предельной базы по страховым взносам. С 1 февраля проиндексируются остальные выплаты.

Максимум пособия по временной нетрудоспособности:

122 808 руб. в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка);

98 246 руб. в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);

73 685 руб. в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).

Максимальный размер пособия по беременности и родам:

если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70) — 565 562 руб.

при осложненных родах за 156 дней (70+86) — 630 198 руб.

при многоплодной беременности за 194 дня (84+110) — 783 708 руб.

В 2023 году максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 383 179 руб. (за 140 дней), 426 970 руб. (за 156 дней), 530 976 руб. (за 194 дня).

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц.