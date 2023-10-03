Счета-фактуры

Счет-фактура изменилась, но пока можно применять старый формат

С 1 октября составлять электронные счета-фактуры надо, в том числе, при передаче в составе выполненных работ прослеживаемых товаров. И указывать их стоимость.
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Это, например, такой случай: оказание услуги по монтажу видеооборудования, включающей передачу мониторов и проекторов (прослеживаемых товаров).

Кроме того, теперь в счете-фактуре указывается стоимость прослеживаемого товара.

Поэтому в счет-фактуру добавили новый реквизит - «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости».

Он указывается при продаже таких товаров, в том числе, в составе комплектов (наборов), а также при их передаче в составе выполненных работ.

Но пока Минюст не утвердил приказ ФНС с новым форматом счета-фактуры, надо применять старый формат, сообщает ФНС.

Разъяснения по этому поводу налоговики давали в письме от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314@.

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