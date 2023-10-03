Счет-фактура изменилась, но пока можно применять старый формат

Это, например, такой случай: оказание услуги по монтажу видеооборудования, включающей передачу мониторов и проекторов (прослеживаемых товаров).
Кроме того, теперь в счете-фактуре указывается стоимость прослеживаемого товара.
Поэтому в счет-фактуру добавили новый реквизит - «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости».
Он указывается при продаже таких товаров, в том числе, в составе комплектов (наборов), а также при их передаче в составе выполненных работ.
Но пока Минюст не утвердил приказ ФНС с новым форматом счета-фактуры, надо применять старый формат, сообщает ФНС.
Разъяснения по этому поводу налоговики давали в письме от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314@.
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