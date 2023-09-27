Скоро изменится форма и формат счета-фактуры

Счет-фактура будет дополнена новой графой: «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

Дело в том, что с 1 октября 2023 года меняется норма статьи 169 НК с перечнем обязательных реквизитов счета-фактуры. Поправки внесены Федеральным законом № 389-ФЗ. В счете-фактуре надо будет указывать стоимость прослеживаемого товара, в том числе, в составе комплекта.

В этой связи сейчас готовятся поправки в форму и формат счета-фактуры, сообщат ФНС в письме от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314@.

Про проект по формату счета-фактуры мы рассказывали здесь и здесь.

Предусмотрен переходный период (не менее 1 года) с даты вступления в силу изменений. Он нужен для адаптации учетных систем участниками оборота прослеживаемых товаров.

Пока длится этот переходный период, можно использовать как текущие версий форматы счета-фактуры, так и новые доработанные форматы.

Пока новый формат еще не доработан, можно применять старый. Он утвержден приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.