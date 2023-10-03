В 2023 году число пенсионеров вырастет на 1,13 млн человек

Впервые с 2018 года количество пенсионеров вырастет до 43,47 млн человек. Соцфонд будет проводить больше выплат в том числе и жителям новых регионов.

В 2023 году число пенсионеров увеличится на 1,13 млн человек, а в 2024 году их станет на 568,5 тыс. больше. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

За два года число пенсионеров вырастет с 41,78 млн до 43,47 млн человек. Это максимальный показатель с 2019 года.

За 2021 год число пенсионеров уменьшилось почти на 1 млн человек, это антирекорд с начала 1990 годов. В 2022 году пенсионеров стало меньше еще на 232 тыс.

Теперь получателей пенсии станет больше за счет выплат жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Им пенсия назначается с 1 марта 2023 года в заявительном порядке.

Недавно мы писали, что почти 300 тысяч жителей ЛНР уже получают российскую пенсию.

Социальный фонд выплачивает страховые пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца), а также переводит средства бывшим чиновникам и военным пенсионерам.

В 2024 году 569 тыс. человек будут получать пенсионные выплаты, из них на страховую пенсию претендуют 496 тыс.