❓ Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов нерезидента

Для НДФЛ с дивидендов есть два отдельных КБК – для ставки 13% (налог до 650 тыс. рублей) и ставки 15% (налог свыше 650 тыс. рублей). С резидентами все понятно – у них ставки 13% и 15%. А у нерезидентов в принципе нет ставки 13%. Поэтому с КБК для НДФЛ с их дивидендов возникают вопросы.

Смотрите в таблице, какие КБК сейчас действуют для НДФЛ с дивидендов

Ставка налога КБК 13%, дивиденды с налогом меньше 650 000 руб. 18210102130 011000 110 15%, дивиденды с налогом, превышающим 650 000 руб. 18210102140 011000110

Все КБК на 2023 год есть в нашем справочнике.

Для нерезидентов действует ставка НДФЛ 30%, но для дивидендов – 15%.

ФНС в письме от 20.09.2023 № БС-3-11/12158@ сообщает, что для дивидендов нерезидентов по ставке 15% надо применять КБК, который установлен для ставки 13% резидентов – 18210102130011000110.

КБК НДФЛ 15% для нерезидентов = КБК НДФЛ 13% для резидентов. И от суммы налога у нерезидентов КБК не зависит.

Ранее ФНС в письме от 04.04.2023 № ЗГ-3-11/4649@ давала аналогичное разъяснение, что КБК для НДФЛ с дивидендов нерезиденту – 18210102130011000110 независимо от суммы налога.

Между тем, Минфин в письме от 26.04.2023 № 02-05-06/38487 пояснил, что НДФЛ с дивидендов нерезидента надо делить на два КБК в зависимости от суммы:

до 650 тыс. – на КБК 18210102130 011000 110;

свыше 650 тыс. – на КБК 18210102140 011000110.

Но эти разъяснения противоречат разъяснениям ФНС.