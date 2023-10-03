❓ Какой КБК указывать для НДФЛ с дивидендов нерезидента

Смотрите в таблице, какие КБК сейчас действуют для НДФЛ с дивидендов
Ставка налога
КБК
13%, дивиденды с налогом меньше 650 000 руб.
18210102130 011000 110
15%, дивиденды с налогом, превышающим 650 000 руб.
18210102140 011000110
Все КБК на 2023 год есть в нашем справочнике.
Для нерезидентов действует ставка НДФЛ 30%, но для дивидендов – 15%.
ФНС в письме от 20.09.2023 № БС-3-11/12158@ сообщает, что для дивидендов нерезидентов по ставке 15% надо применять КБК, который установлен для ставки 13% резидентов – 18210102130011000110.
КБК НДФЛ 15% для нерезидентов = КБК НДФЛ 13% для резидентов. И от суммы налога у нерезидентов КБК не зависит.
Ранее ФНС в письме от 04.04.2023 № ЗГ-3-11/4649@ давала аналогичное разъяснение, что КБК для НДФЛ с дивидендов нерезиденту – 18210102130011000110 независимо от суммы налога.
Между тем, Минфин в письме от 26.04.2023 № 02-05-06/38487 пояснил, что НДФЛ с дивидендов нерезидента надо делить на два КБК в зависимости от суммы:
до 650 тыс. – на КБК 18210102130 011000 110;
свыше 650 тыс. – на КБК 18210102140 011000110.
Но эти разъяснения противоречат разъяснениям ФНС.
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