Второй месяц подряд растет активность в сфере услуг

Компании начали брать больше экспортных заказов и привлекать новых клиентов. Спрос на услуги продолжает оставаться высоким.

В сентябре индекс PMI сферы услуг России составил 55,4 пункта. Об этом сказано в исследовании рейтингового агентства S&P Global.

По сравнению с августом, когда индекс был 57,6 пункта, рост новых заказов в сфере услуг замедлился. Однако деловая активность продолжает оставаться высокой за счет клиентского спроса.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Рекордными темпами растут экспортные заказы. Это стало возможным после привлечения новых клиентов.

Объем производства в сфере услуг увеличивается восьмой месяц подряд, причем темпы роста превышают средние показатели. Более высокий уровень активности часто связан с дальнейшим ростом нового бизнеса и устойчивым улучшением условий спроса, — говорится в исследовании.

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