За полгода «Совкомбанк» получил рекордную прибыль в размере 52 млрд рублей

Банк за шесть месяцев увеличил размер чистой прибыли на 29%. Клиенты стали брать больше кредитов на покупку жилья и автомобилей.

Чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО за первые шесть месяцев 2023 года составила 52 млрд рублей. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

По сравнению с первым кварталом 2023 года рост чистой прибыли составил 29%.

Главными драйверами стали розничный бизнес с ростом кредитного портфеля на 15%, корпоративный и небанковский бизнес, включая страхование и лизинг авто… Мы ожидаем продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордную прибыль по итогам 2023 года, — сказал первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

Розничный кредитный портфель банка вырос до 674 млрд рублей за счет спроса на ипотеку и займы для покупки автомобилей.

За полгода «Совкомбанк» выдал на 7% больше корпоративных кредитов, их объем увеличился до 850 млрд рублей. МСП-кредитование выросло на 13%, до 171 млрд рублей.

Собственный капитал банка стал больше на 29% и составил 247 млрд рублей.