Владелец бренда Aperol хочет запретить параллельный импорт своего алкоголя в Россию

Итальянская компания подала в суд заявление, чтобы прекратить сторонний импорт напитков Aperol. Этот алкоголь не включен в список Минпромторга. Судья запросил у Campari подтверждение нарушенных прав.

Итальянская компания Campari в суде собирается запретить дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напиток Aperol по схеме параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант».

Бренд Aperol не был включен в список разрешенных товаров для параллельного импорта. Поэтому владелец марки попросил Арбитражный суд Ростовской области ввести обеспечительные меры: запретить выпуск товара.

Суд отказался принимать обеспечительные меры и запросил у Campari подтверждение нарушенных прав.

В 2022 году Campari заявила о сокращении своего бизнеса в РФ. Однако с января по июль 2023 «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн литров алкоголя. Годом ранее объем составил 3,58 млн литров.

Выручка компании в 2022 году выросла на 20,9%, до 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 507,6 млн рублей.