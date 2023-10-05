В Трибуне спорят на что влияет ОКВЭД

ОКВЭД является тем маркером, по которому ваша организация попадает в зону интересов того или иного надзорного органа.

Многие юридические лица при образовании, на всякий случай, прописывают в своих уставах кучу кодов ОКВЭД , вдруг пригодится и зря! Ведь, ОКВЭД является тем маркером, по которому компания попадает в зону интересов контролера.

Именно это произошло с клиентом автора поста в Трибуне. Которого попросили отчитаться о своей хозяйственной деятельности.

В посте новый автор — юрист Светлана Кан подробно расписала на что влияют коды ОКВЭД. А пользователи Трибуну активно начали обсуждать (и даже спросить) пост. Наговорили уже 59 комментариев🔥. Подключайтесь к обсуждению!