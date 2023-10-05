Новый онлайн-сервис поможет урегулировать трудовые споры

Роструд запустил новый сервис. Он дает возможность компаниям избежать внепланового визита трудинспекторов и утрясти трудовые споры не вынося сор из избы.

На официальном ресурсе Роструда появился новый сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем». Через него сотрудники могут направить обращение напрямую работодателю, сообщив, какие их права были нарушены.

После обращения работника, у компании будет 10 рабочих дней, чтобы решить вопрос. Организация либо исправит свою ошибку, либо пояснит сотруднику, в чем он неправ. Если урегулировать конфликт с работником не удастся — придется иметь дело с ГИТ. Система перенаправит в трудовую инспекцию обращение работника.

Чтобы иметь возможность получать жалобы подобным способом, авторизуйтесь в сервисе с помощью учетной записи юрлица, полученной на портале госуслуг. На онлайнинспекция.рф создастся личный кабинет работодателя. В него автоматически подтянутся все сведения об организации, включая ИНН и адрес электронной почты. Вручную заполнять ничего не надо.